Ditzingen (p). Nach Übersteigen eines Tores ist ein Unbekannter am Freitag zwischen 0.30 und 11 Uhr über eine vorgefundene Leiter an das Fenster eines Vereinsheims in der Straße „Hinter dem Schloß“ in Ditzingen geklettert, hat die Scheibe eingeschlagen und ist eingestiegen. Nach bisherigen Ermittlungen stahl er nur einen älteren Kaffeevollautomaten, richtete bei dem Einbruch jedoch einen Schaden von etwa 1000 Euro an.