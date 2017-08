Alkoholisiert aufs Rad

Marbach (p). Ein 39 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstag gegen 18.25 Uhr in der Bottwartalstraße in Marbach in einen Unfall verwickelt worden und hat leichte Verletzungen erlitten. Der Radler, der sich vermutlich alkoholisiert in den Sattel geschwungen hatte, war auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg in Richtung Neckar unterwegs. Da er möglicherweise auch zu schnell fuhr, geriet er zu weit nach links und berührte einen entgegenkommenden 58-jährigen Radfahrer leicht. In der Folge kam der 39-Jährige nach rechts vom Radweg ab und geriet auf die Straße, wo er mit dem BMW einer 44-Jährigen kollidierte, die ihm entgegen kam. Der 39-Jährige wurde durch Beamte des Polizeireviers Marbach am Neckar in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 3700 Euro belaufen. Das Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 0 71 44 / 90 00, sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten.

Müllcontainer brennt

Bietigheim-Bissingen (p). Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen ist am Donnerstag kurz vor 18 Uhr mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zu einem Brand in die Gustav-Rau-Straße in Bietigheim ausgerückt. Im Müllraum einer Firma war aus bislang unbekannter Ursache ein Müllcontainer in Brand geraten. Durch das Feuer wurden ein weiterer Container sowie die Wand- und Deckenverkleidung und eine vorhandene Kühleinrichtung in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.

Mercedesfahrer gesucht

Marbach (p). Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ist ein 62 Jahre alter Mann, der am Donnerstag gegen 12.45 Uhr sein Fahrrad den Tannenweg in Marbach bergauf schob, gestürzt. Eine Passantin entdeckte den Mann, der auf der Straße lag und nicht bei Bewusstsein war. Die Frau alarmierte daraufhin den Rettungsdienst, der den 62-Jährigen schließlich in ein Krankenhaus brachte. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Telefon 0 7 11 / 6 86 90, sucht nun nach Zeugen. Insbesondere sucht sie nach dem Fahrer eines roten Mercedes, möglicherweise einer B-Klasse, der zum Unfallzeitpunkt im Tannenweg unterwegs gewesen sein soll.