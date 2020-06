„Am Samstagmorgen um 8.17 Uhr wurden wir an den Ensinger See gerufen“, berichtet Thomas Korz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vaihingen. Ein Schwan habe sich in einer Notlage befunden, weil er sich in einer Angelschnur verfangen hatte. Korz: „Mit einem Boot haben wir versucht, den Schwan einzufangen. Der Schwan zeigte sich sehr kooperativ und kam fast schon ‚freiwillig‘ zu uns. Er ließ sich einfangen und war ganz geduldig, wir konnten ihn von der Angelschnur, die sich um seinen Flügel geschnürt hat entfernen und ihn wieder in die Freiheit entlassen.“ Vermutlich derselbe Schwan zeigte seine ganze Pracht wenige Tage zuvor, wie auf Seite 14 zu sehen ist. Foto: p