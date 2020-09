Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Mühlacker (p). Durch den Signalton einer Gaststätten-Alarmanlage dürften in der Nacht zum Mittwoch Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben in der Bahnhofstraße in Mühlacker abgesehen haben. Dem oder den Tätern gelang es mittels Hebelwerkzeug, die Eingangstür gewaltsam aufzubrechen und in das Gaststätteninnere zu gelangen. Die aktivierte Alarmanlage dürfte die Einbrecher in die Flucht geschlagen haben, ohne dass sie Beute machen und weiteren Schaden anrichten konnten. Dennoch ist an der Eingangstür ein Schaden von rund 3000 Euro zu beklagen.