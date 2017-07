Alarm vertreibt die Einbrecher

Sachsenheim (p). In der Nacht zum Montag haben bislang unbekannte Täter im Gewerbegebiet Holderbüschle in Großsachsenheim ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten machten sich an ein Gebäude in der Bertha-Benz-Straße heran und hebelten anschließend eine Zugangstür des Spielcasinos auf. Als die Täter das Gebäude betreten wollten, ertönte vermutlich ein Alarm und die Unbekannten machten sich wieder aus dem Staub, so die Polizei. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 2000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 40 60, entgegen.