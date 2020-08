Drucken Ludwigsburg (p). Eine international agierende, vorwiegend albanische Tätergruppe sei dank einer Ermittlungskooperation ausgehoben worden, meldete das Polizeipräsidium am Mittwoch. Diese Tätergruppe habe größere Mengen Kokain und Marihuana sowohl in Süd- und Mitteldeutschland als auch in Österreich und... »