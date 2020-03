Aggressiver 35-Jähriger

Pforzheim (p). Ein alkoholisierter und vermutlich unter Drogeneinfluss stehender 35-jähriger Mann befand sich am Samstag um die Mittagszeit im Benckiserpark in Pforzheim. Einen vorbeikommenden 27-Jährigen, der sich in Begleitung seiner Freundin befand, fragte er nach Drogen. Der