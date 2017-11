Acht Kompletträder aus Garage geklaut

Kornwestheim (p). Mit insgesamt acht Kompletträdern im Wert von über 5000 Euro haben sich bislang unbekannte Täter aus dem Staub gemacht, die zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, ihr Unwesen in einer Tiefgarage in der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße in Kornwestheim getrieben hatten. Nachdem sich die Täter Zutritt in die Garage verschafft hatten, stahlen sie die Räder, die auf einem der Stellplätze lagerten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54 / 1 31 30 entgegen.