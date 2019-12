Bietigheim-Bissingen (p). Ein Schaden von rund 1250 Euro entstand in der Nacht zum Sonntag in der Antonia-Visconti-Straße in Bietigheim-Bissingen. Ein Zeitungsausträger hatte gegen 4.15 Uhr am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, da ihm mehrere beschädigte Fahrzeuge aufgefallen waren. Die Beamten zählten schließlich acht Autos verschiedener Marken, an denen ein noch unbekannter Täter zumeist den linken Außenspiegel zerkratzt hatte.