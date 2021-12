Schwieberdingen (p). Einen Schaden von rund 10 000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstag zwischen 16 und 16.30 Uhr in der Markgröninger Straße in Schwieberdingen in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und beschädigte den Pkw erheblich.