Hochdorf (p). Die Freiwilligen Feuerwehren Eberdingen, Hochdorf, Nussdorf und Hemmingen rückten am Montag gegen 16.25 Uhr mit insgesamt 50 Wehrleuten und acht Fahrzeugen in den Zeppelinring im Gewerbegebiet Pulverdinger Weg in Hochdorf aus, nachdem es in einem Firmengebäude zu

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen