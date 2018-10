Ludwigsburg (p). Am Montag fuhr ein 86-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die Wilhelmstraße in Ludwigsburg in Richtung Stuttgarter Straße. Etwa auf Höhe des Rathauses verlor er gegen 15.30 Uhr vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte einen am

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen