74-Jähriger mit viel Alkohol

Ludwigsburg (p). Etwa 2700 Euro Schaden und ein beschlagnahmter Führerschein sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Reinhold-Maier-Straße in Ludwigsburg-Poppenweiler. Der Mitteilung einer Zeugin nach hatte ein 74-jähriger Ford-Lenker offensichtlich alkoholisiert den Gegenverkehr geschnitten, sodass es in der Folge zu einem Verkehrsunfall mit einem 57-jährigen VW-Fahrer kam. Vor Ort bestätigte ein durchgeführter Atemalkoholtest den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des 74-Jährigen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten den Führerschein.