500 Kilogramm Kupferkabel weg

Mühlacker (p). In der Zeit von Montagmittag auf Dienstagmorgen haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Schrottverwertung in der Industriestraße in Mühlacker verschafft und dort rund 500 Kilogramm Kupferkabel im Wert von rund 1000 Euro geklaut. Die Einbrecher gelangten laut Polizei über das Garagentor auf das Gelände. Ob der Vorfall mit zwei weiteren Taten im Zusammenhang steht, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter Telefon 0 70 41 / 9 69 30 entgegen.