45 Tiefbordsteine gestohlen

Gündelbach (p). Auf eine Rüttelplatte und eine Palette mit circa 45 Tiefbordsteinen hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Freitag und Montag eine Baustelle in der Reutwiesenstraße in Gündelbach heimsuchten. Das Diebesgut war auf einem Parkplatz im Bereich eines Firmenerweiterungsbaus gelagert und wurde mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Wert der Beute dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 /941-0, in Verbindung zu setzen.