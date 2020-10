Kornwestheim (p). Ein 43-Jähriger hat am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr einen bislang unbekannten Reisenden am Bahnhof Kornwestheim angegriffen und mutmaßlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der offenbar stark Alkoholisierte zunächst zusammen mit seiner Ehefrau in einer S-Bahn der Linie

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen