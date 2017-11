Drucken Pforzheim (p). Nach einer am Sonntag gegen 5.20 Uhr gemeldeten Auseinandersetzung am Schloßberg in Pforzheim hat ein 21 Jahre alter Pforzheimer einen mutmaßlichen Tatverdächtigen verfolgt und hat bei einem Sturz zunächst lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten. Wie die bisherigen... »