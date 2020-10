Drucken Gerlingen (p). Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 20.50 Uhr in der Breitwiesenstraße in Gerlingen Opfer eines Raubes. Als der Mann am Fahrbahnrand stand, wurde er offenbar von einer vierköpfigen Männergruppe angesprochen. Diese sollen nach Betäubungsmitteln... »