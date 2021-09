Markgröningen (p). Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, Kupferkabel in großem Umfang vom Markgröninger Umspannwerk Pulverdingen an der Landesstraße 1138. Das Umspannwerk wird aktuell erweitert und befindet sich daher in Teilen im Bau

