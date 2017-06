25-Jähriger rast durch Heimerdingen

Heimerdingen (p). Vermutlich weil sich ein 25-Jähriger alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, ist es am Montag in Heimerdingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, wodurch ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden ist. Gegen 18.40 Uhr meldeten sich mehrere Passanten über den Polizeinotruf und teilten mit, dass ein grüner Mazda mit Böblinger Zulassung (BB) mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit im Ortskern von Heimerdingen unterwegs ist. Während der rücksichtslosen Fahrt durch Heimerdingen fuhr der 25-Jährige zunächst in der Forststraße in eine Hecke hinein und stieß laut Polizeibericht im weiteren Verlauf in der Hindenburgstraße gegen eine Laterne.

Anschließend stellte er sein Fahrzeug ab und wollte sich zu Fuß mit seinem Beifahrer aus dem Staub machen. Zu diesem Zeitpunkt trafen die Polizisten ein, die die zwei Männer kontrollierten. Dabei stellten sie bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich auf richterliche Anordnung einer Blutentnahme unterziehen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Stadtgebiet wohl mehrere Passanten durch die Fahrweise des Mazda-Fahrers gefährdet.