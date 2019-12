24 Fahrzeuge beschädigt

Asperg (p). Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 5.50 Uhr, in der Eglosheimer Straße in Asperg sein Unwesen getrieben. Auf dem Gelände einer Abfallverwertungsgesellschaft hat der Unbekannte an 24 abgestellten Fahrzeugen diverse Kabel durchtrennt und somit ein Schaden von etwa 16 000 Euro angerichtet.

Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich beim Posten in Asperg unter der Telefonnummer 0 71 41 /6 20 33 zu melden.