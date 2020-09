Drucken Mühlacker/Vaihingen (p). Weltweit sollen beim Stuttgarter Mahle-Konzern 7600 Arbeitsplätze wegfallen – 2000 davon in Deutschland. Am Donnerstag wurden die konkreten Zahlen bekannt: Bei Mahle Behr in der Region Mühlacker werden 211 Stellen abgebaut, allein 199 am Standort... »