22-Jähriger fährt auf Polizeiwagen auf

Ditzingen (p). Zwei leicht verletzte Polizeibeamte und Schaden in Höhe von insgesamt 15 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich um kurz vor 16 Uhr am Donnerstagnachmittag in Ditzingen ereignet hat. Die Polizisten waren im Begriff mit ihrem zivilen Polizeifahrzeug von der Münchinger Straße nach links in die Schönblickstraße abzubiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf, heißt es in dem Bericht der Polizei.