Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Für zwei äußerst alkoholisierte und aggressive Gäste eines Lokals am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen endete der Gaststättenbesuch am frühen Freitagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen. Gegen 2 Uhr hatte das Personal der Kneipe die Polizei... »