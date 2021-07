Drucken Kleinglattbach (p). In der Bahnhofstraße in Kleinglattbach hat ein Unbekannter laut Polizei in der Nacht zum Sonntag zwischen 22 und 3 Uhr die Glasscheibe einesmobilen Blitzers vollständig mit weißer Farbe besprüht. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,... »