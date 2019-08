16-Jähriger randaliert

Pforzheim (p). In der Nacht auf Donnerstag hat ein betrunkener 16-Jähriger in Pforzheim Autospiegel abgetreten und sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 16-Jährige gegen 0.30 Uhr in der Pforzheimer