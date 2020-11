Drucken Ludwigsburg (p). Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Donnerstag gegen 15 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 24 Wehrleuten zu einem Brand in die Alleenstraße in Ludwigsburg aus. Dort hatte ein noch unbekannter Täter in einer Gemeinschaftsschule einen Papiermülleimer,... »