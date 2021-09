14-Jährige wird von Auto erfasst

Vaihingen (p). Am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, rannte ein 14-jähriges Mädchen zusammen mit ihren Freundinnen quer über die Stuttgarter Straße in Vaihingen. Dabei übersah sie den Ford Fiesta eines 61-Jährigen, der an einer