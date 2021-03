10 000 Euro Schaden verursacht

Ludwigsburg (p). Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Freitag, in der Zeit zwischen 11 und 21 Uhr, in Ludwigsburg einen BMW in der Friedrichstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Rufnummer 0 71 41 / 18 53 53 entgegen.