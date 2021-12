Zahlreiche Impfaktionen im Kreis Ludwigsburg

Ludwigsburg (LL). Zahlreiche Impfangebote gibt es zwischen Weihnachten und Silvester im Landkreis Ludwigsburg, berichtet das Landratsamt Ludwigsburg in einer Pressemitteilung. Erstmals sei auch eine Drive-in-Aktion dabei.

„Wir haben die Aktionen auf die Beine gestellt, weil wir sie, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, für sehr wichtig halten. Nehmen Sie diese Angebote bitte wahr, egal, ob Sie sich zum ersten, zweiten oder dritten Mail impfen lassen wollen – nur so können wir der kommenden fünften Corona-Welle die Stirn bieten“, appelliert Landrat Dietmar Allgaier an die Bürgerinnen und Bürger.

Die Aktionen zwischen Weihnachten und Neujahr im Einzelnen:

Montag, 27. Dezember, jeweils von 11.30 bis 16.30 Uhr: Bürgersaal, Am Laien 2, Ditzingen; Das K, Stuttgarter Straße 65, Kornwestheim; Nonnenparkplatz, Hauptstraße 49, Löchgau; Stadthalle, Cal-Diem-Straße 11, Asperg; Bürgerhaus, Brunnenstraße 11, Möglingen.

Dienstag, 28. Dezember, jeweils von 11.30 bis 16.30 Uhr: Hirschbergschule, Tammer Straße 34, Ludwigsburg-Eglosheim; Sporthalle der Grundschule im Buch, Breslauer Straße 3, Bietigheim-Bissingen; Harzberghalle, In den Frauengärten 8, Großbottwar; Norma Ottmarsheim, Besigheimer Straße 30, Besigheim-Ottmarsheim; Fa. Fröscher, Bahnhofstraße 20, Steinheim sowie – Achtung, andere Uhrzeit – von 9 bis 18 Uhr, EgeTrans-Arena, Schwarzwaldstraße 40, Bietigheim-Bissingen.

Mittwoch, 29. Dezember: 11.30 bis 16.30 Uhr, Stadthalle, Heilbronner Straße 29, Vaihingen; 18.30 bis 23 Uhr, MHP-Arena, Schwieberdinger Straße 30, Ludwigsburg; 11.30 bis 16.30 Uhr, Käsberghalle, Karl-Epple-Straße 13, Mundelsheim; 9 bis 18 Uhr, EgeTrans-Arena, Schwarzwaldstraße 40, Bietigheim-Bissingen; 11.30 bis 16.30 Uhr, Halle auf der Schray, Schrayweg 1, Erdmannhausen; 15 bis 22 Uhr, Drive-in auf der L1141, Einfahrt von der Königstraße, Ausfahrt über Kreisverkehr, Löchgau.

Donnerstag, 30. Dezember: 11.30 bis 16.30 Uhr, Stadthalle, Marktplatz 3, Remseck; 11.30 bis 16.30 Uhr, Turn- und Festhalle, Herrenwiesenweg 21, Schwieberdingen; 9 bis 20 Uhr, Drive-in auf der L1141, Einfahrt von der Königstraße, Ausfahrt über Kreisverkehr, Löchgau.

Zusätzlich finden zwischen den Jahren auch die Impfungen an den Impfstützpunkten statt in: Ludwigsburg, Grönerstraße 33 (ehemaliges Kreisimpfzentrum), 10 bis 17 Uhr; Bietigheim-Bissingen, Liederkranzhaus in der Bahnhofstraße 72, 9 bis 17 Uhr; Bietigheim-Bissingen, Halle am Viadukt in der Holzgartenstraße 28, 16.30 bis 1930; Kinderimpfungen am Kinderimpfstützpunkt in Ludwigsburg, Grönerstraße 33 (ehemaliges Kreisimpfzentrum), können noch für 28. und 30. Dezember gebucht werden.

Die Termine sind buchbar teilweise über die jeweilige Gemeinde, teilweise über den Link: https://termin.kizlb.de/online. Für das Drive-in am 29. und 30. Dezember ist keine Terminbuchung erforderlich.