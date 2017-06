Wohn- und Geschäftshaus in Mühlacker steht in Flammen

Mühlacker (p). Bitumenarbeiten haben offenbar auf dem Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in der Mühlacker Bahnhofstraße heute gegen 10.25 Uhr zu einem größeren Brand geführt. Zwei nebeneinander liegende Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Personen kamen nicht zu Schaden. Erste polizeiliche Feststellungen haben ergeben, dass im Zuge der am Vormittag durchgeführten Bitumenschweißarbeiten auf einem Flachdach wohl der Dachstuhl eines angrenzenden Holzsatteldaches Feuer fing und rasch in Vollbrand geriet. Nicht zuletzt wegen wechselnder Winde musste die Bevölkerung wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt werden, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Während der Löscharbeiten der mit mehreren Abteilungen im Einsatz befindlichen Freiwilligen Feuerwehren Mühlacker, Ötisheim, Knittlingen, Illingen, Wiernsheim, Ölbronn-Dürrn und Niefern, drohten die Flammen wegen heruntertropfendem Bitumen auch auf ein darunter liegendes Fitness-Studio überzugreifen. Letztlich gelang es den Wehrleuten gegen 11.50 Uhr aber, den Brand einzudämmen. Allerdings sind noch Nachlöscharbeiten für mehrere Stunden erforderlich, die eventuell bis in den Spätnachmittag hinein andauern und eine weitere Sperrung der Bahnhofstraße bedingen. Das DRK war mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort und übernahm den Transport im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen zur nahegelegenen Sporthalle. Davon betroffen waren etwa 15 bis 20 Personen. Voraussichtlich sind die Wohnungen weiterhin bewohnbar, wohingegen das Fitness-Studio und eine gleichfalls in dem Gebäude ansässige Gaststätte ihren Betrieb vorübergehend nicht aufnehmen können. Die Feuerwehren waren mit 20 Fahrzeugen, insgesamt 90 Wehrleuten und unter Einsatz zweier Drehleitern im Einsatz. Vor Ort kamen auch der Bürgermeister und ein Vertreter des Ordnungsamtes. Die Schadenshöhe wird zwischen 800 000 und einer Million Euro angesiedelt.