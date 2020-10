Drucken Zaberfeld/Illingen (p). Der Naturpark Stromberg-Heuchelberg bietet wieder mehrere Termine an. Einen „Abendspaziergang zu den Birnbaumriesen“ bietet Naturparkführerin Sabine Schönfeld am Freitag (2. Oktober) von 17 bis 19 Uhr in Zaberfeld-Ochsenburg an. Bei dem Spaziergang entlang des Naturdenkmals... »