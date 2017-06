Vier Träger für Maientag gesucht

Soeben erreicht uns ein kleiner Hilferuf zum Maientag: Für den Festzug am Pfingstmontag werden kurzfristig noch vier Träger für die Gruppe „Kaiser Karl V. besucht Vaihingen und trifft Herzog Ulrich“ gesucht. „Ich quatsch‘ einfach jeden an und frag‘, ob er Zeit hat“, sagt Elisabeth Lampl-Hegazy. Aufgabe der freiwilligen Helfer wird es sein, den Baldachin zu tragen. Wer am Montag zwischen 7.30 und 12 Uhr Zeit hat und mitanpacken möchte, kann sich bei Lampl-Hegazy melden, Telefon 0176/55436401.