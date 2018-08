Vier Schwerverletzte bei Unfall auf der B10

Schwieberdingen (sr). Bei einem Unfall mit drei involvierten Pkw sind auf der B10 bei Schwieberdingen vier Personen schwer und eine Person mittelschwer verletzt worden. Die Bundesstraße ist gesperrt, zurzeit laufen die Aufräumarbeiten (Stand 18 Uhr). Die Feuerwehren Schwieberdingen, Hemmingen und Markgröningen wurden um 16.32 Uhr alarmiert. Außerdem waren zwei Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen, vier Notärzte sowie ein Leitender Notarzt und ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Die Sperrung besteht von Vaihingen kommend ab Abzweig Markgröningen, von Stuttgart her kommend ab Abzweig Schwieberdingen-West. Mehr Informationen zu dem Unfall gibt es am Montag in unserer Print-Ausgabe.