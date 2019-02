Zwischen dem warmen Auto und kalten Bahnhöfen

Von Tobias Weißert

Über den ÖPNV regen sich täglich Tausende Pendler im Raum Stuttgart auf. Im Dezember waren gerade einmal 82 Prozent aller S-Bahnen in der Region pünktlich, so die Statistik. Dementsprechend ist die Schiene als Verkehrsweg für viele nicht die erste Wahl. Der VKZ-Praktikant gibt hier seine ganz eigenen Erfahrungen dazu wider.

Ludwigsburg. Wegen der schlechten Witterung habe ich mich kürzlich dazu entschlossen, mit der Bahn in die Redaktion der VKZ zu fahren. Doch schon am Bahnhof wartete die erste Ernüchterung: Zugausfall aufgrund einer defekten S-Bahn im Hauptbahnhof. Somit musste ich eine Busverbindung benutzen, bei der ich dreimal umsteigen musste und statt der angepeilten 45 Minuten nun über eine Stunde benötigte. Für die 16 Kilometer lange Strecke von Asperg nach Vaihingen braucht man mit dem Auto ansonsten circa 22 Minuten. So sieht für mich keine zuverlässige und angenehme Alternative aus.

So oder so ähnlich ergeht es vielen mindestens einmal wöchentlich, wenn er sich per Bahn auf den Weg in unsere Landeshauptstadt oder auch in andere Gebiete unseres Verkehrsverbundes macht. Im vergangenen Dezember waren dem Onlineportal S-Bahn Chaos zufolge nur 82 Prozent aller S-Bahnen in der Region Stuttgart auf bis zu drei Minuten pünktlich. Jeder weiß aber auch, dass es ohne unseren ÖPNV den totalen Verkehrsinfarkt geben würde. Eine Hassliebe also.

Kaum eine Chance auf ein bezahlbares Monatsticket

Wären es nur Probleme wie diese, wäre Bahnfahren in der Region noch recht angenehm. Jedoch ist die Preispolitik des VVS mehr als fragwürdig. Als Student, der kürzlich aus dem Auslandssemester zurückgekehrt ist und nun ein Praktikum bei der VKZ begonnen hat, gibt es so gut wie keine Chancen, ein weitestgehend bezahlbares Monatsticket zu erstehen, welches mich zu meinem Arbeitsplatz bringt.

Dass ich mich in den vergangenen Monaten in London aufhielt, tut dabei gar nichts zur Sache. Von Zuständen wie in der britischen Hauptstadt kann ein jeder Bewohner der Landeshauptstadt nur träumen. Busfahren quer durch die Stadt ist dort über die Hälfte billiger als ein Ticket für eine Zone in Stuttgart zu lösen. Für eine Zone mit der U-Bahn in der Innenstadt, mit der man so gut wie alle Sehenswürdigkeiten und wichtigen Orte dieser flächenmäßig im Verhältnis viel größeren Stadt abdecken kann, kostet eine Fahrkarte ebenfalls rund ein Viertel weniger. Gedeckelt wird anschließend bei einem Betrag von gerade einmal etwa acht Euro, ab da ist die Fahrt für den restlichen Tag umsonst.

Die Tarifstruktur im Allgemeinen ist in London deutlich einfacher. Schließlich hat man, wie auch bald in Stuttgart der Fall, Ringe, um den Fahrpreis zu ermitteln. Im Gegensatz zu unserer Landeshauptstadt ist es in London normal, dass Bahnen in Minutentakten fahren, von denen wir nicht einmal wagen zu sprechen. Die U-Bahn kommt in Abständen von ein bis drei Minuten, die Busse zumeist rund um die Uhr alle zehn Minuten. Und das im ganzen Stadtgebiet und nicht nur am Wochenende.

Dass die Preise in Stuttgart hoch sind, drückt sich zudem auch dadurch aus, dass es mir nicht möglich ist, eine Monatskarte zu kaufen, die mich zuverlässig und günstig zu meinem Zielort bringt. Das dafür vorgesehene „Studi-Ticket“ für 207 Euro erhält nur, wer im betreffenden Semester immatrikuliert ist und einen Betrag in Höhe von 45,60 Euro pro Semester für eine Marke zahlt. Diese Marke berechtigt den Inhaber dazu, einerseits das „Studi-Ticket“ überhaupt erst beantragen zu dürfen, andererseits ist die Marke an Wochentagen ab 18 Uhr und das ganze Wochenende über im VVS-Netz gültig.

Die Studenten im Südwesten müssen sich wohl noch etwas gedulden

Hierbei frage ich mich doch, wem dieses Ticket letztlich wirklich nützt. Mir nicht. Und dem Großteil meiner Kommilitonen ebenfalls nicht. Denn wer diese Marke kauft, kauft meist automatisch auch das Studententicket und genießt somit sowieso rund um die Uhr freie Fahrt im gesamten Netz. Die 45,60 Euro sind damit ohne jeglichen Mehrwert für den gemeinen Studierenden. Von Studenten aus angrenzenden Verkehrsverbünden ganz zu schweigen. Damit hat der VVS das faktisch teuerste Studententicket, wobei angemerkt werden muss, dass in anderen Regionen Deutschlands sogar das ganze Bundesland befahren werden kann. Kölner Studenten beispielsweise zahlen 176 Euro pro Semester und können dafür durch ganz Nordrhein-Westfalen touren. Bis es im Südwesten soweit ist, müssen wir Studenten uns wohl noch einige Zeit gedulden und tief in den Geldbeutel für die morgendliche Fahrt zur Uni oder Hochschule greifen.

Zurück zum Auslandssemester-Problem, lässt sich feststellen, dass ich das „Studi-Ticket“ nicht erwerben konnte. Ich habe schließlich in diesem Semester nicht in Stuttgart selbst studiert. Im Übrigen hätte ohnehin ein neuer Pass beantragt werden müssen. Dies muss jedes Semester aufs Neue gemacht werden. Wo hierbei der Sinn liegt, ist für mich unerklärlich. Demnach fragte ich also nach einem alternativen Ticket, welches ich kaufen könnte. So wurde mir das Schüler-, Azubi- und Studentenmonatsabonnement empfohlen. Doch auch hier genügten Immatrikulationsbescheinigung und Studentenausweis, welche beide ausweisen, dass ich bis 2021 eingeschrieben bin, nicht als Nachweis aus. Ein gewöhnliches Normalpreisabonnement kostet für die drei von mir benötigten Zonen 115 Euro pro Monat. Für einen Studenten ist dies schlichtweg nicht leistbar. Auch hier wäre ein erneuter Antrag nötig gewesen.

Zum Schluss blieb somit für mich nur die Option, Einzeltickets zu erwerben oder direkt auf das Auto umzusteigen. Dieses Verkehrsmittel ist sicherlich nicht deutlich billiger, von Fahrten ab mehreren Personen abgesehen, oder weniger verspätungsanfällig. Immerhin aber ist es deutlich entspannter und Zugausfälle oder das Warten an kalten Bahnsteigen werden vermieden. Dass dies in Zeiten von Dieselfahrverboten, die seit Anfang des Monats Autofahrer unruhig machen, nicht die Dauerlösung sein kann, ist jedem bewusst. Immerhin einen Lichtblick gibt es mit der Tarifreform. Die Einheitszone für Stuttgart kommt, sodass Umsteiger und diejenigen, die in die Innenstadt müssen, entlastet werden. Dadurch steigt auch die Übersichtlichkeit, sind es doch statt bisher 52 Tarifzonen nun nur noch acht.

Ob der 15-Minuten-Takt ausreichen wird, bleibt fraglich

Dies führt zu einer Ersparnis von bis zu 55 Prozent auf die Einzel- und Gruppentickets. Für Vaihingen heißt das: Statt wie bisher fünf Zonen, werden nun nur noch vier befahren, womit sich der Preis für den Einzelfahrschein von 6,50 Euro auf 5,30 Euro reduziert. Für Studenten und Senioren, deren Tickets aber ohnehin schon im gesamten Netz gültigt sind, ändert sich nichts. Außer dass es vorerst keine Tariferhöhungen geben wird. Doch was passiert, sollten nun auf einmal mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen? Hier müssen dringend die Kapazitäten erhöht werden. Dies soll zwar mit dem bis 2020 angestrebten durchgängigen 15-Minuten-Takt erreicht werden. Ob das jedoch ausreicht, um das weiter wachsende Stuttgart und den immer dicker werdenden Speckgürtel ausreichend zu versorgen, bleibt fraglich.

Auch über die Flughafenanbindung, die im Zuge von Stuttgart 21 für ein Jahr gekappt werden soll, muss sich schnellstmöglich Gedanken gemacht werden. Es gibt also noch viel zu tun.

Und so werde auch ich mich zukünftig wohl lieber ins warme Auto nach Vaihingen setzen und statt überfüllten, verspäteten oder ausgefallenen Zügen lieber überfüllte Straßen in Kauf nehmen.