Enzweihingen (pfi). Am vergangenen Samstag war es so weit: Annelie Frey, Diakonin des Enzweihinger Kinder- und Familienzentrums (Kifaz), vergab die Preise an die Sieger des Haare-Schätzwettbewerbs. „Gott hat alle unsere Haare gezählt“, so erklärte Frey ihre Motivation zu der Aktion

