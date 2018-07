Von Sabine Rücker

Am Sonntag war die Freude beim DRK-Ortsverein Vaihingen und den Gästen groß, denn gleich zwei Fahrzeuge konnten beim Unterkunftsgebäude Am Galgenfeld offiziell in den Dienst gestellt werden.

Vaihingen. Beeindruckende Zahlen konnte Steffen Schassberger zu den zwei „neuen alten“ Fahrzeugen