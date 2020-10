Zwei Lerngruppen sind in Quarantäne

Vaihingen (ub). Zwei Lerngruppen am Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasium sind seit dieser Woche in Quarantäne. Diese Maßnahme erfolgte nachdem zwei Schüler positiv auf Covid-19 getestet wurden und das Gesundheitsamt die Kontakte ermittelt hat. „Für alle anderen Schüler und Lehrkräfte besteht grundsätzlich bezogen auf die bekannten Fälle und die Situation in der Schule kein Anlass zur Sorge. Sie besuchen daher weiterhin den Unterricht“, sagt Schulleiter Stephan Damp.

Aufgrund der landesweit steigenden Infektionszahlen empfiehlt Damp nunmehr dringend, auch im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Eine solche dringende Empfehlung spricht auch der Landkreis Ludwigsburg in einer aktuellen Allgemeinverfügung für den Fall aus, dass die Zahl der Infizierten pro Woche und 100 000 Einwohner den Wert 50 übersteigt. Und dies ist seit Mittwoch der Fall.

In der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Ludwigsburg heißt es: In weiterführenden und beruflichen Schulen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung insbesondere auch während des Unterrichts und am Sitzplatz dringend empfohlen.

Das Kultusministerium hat die Schulen gestern über die Anpassung der Corona-Verordnung Schule an das dynamische Infektionsgeschehen informiert. Mit den Änderungen an der Corona-Verordnung Schule werden die Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen für den Fall verschärft, dass die Pandemiestufe 3, also eine landesweite 7-Tages-Inzidenz von 35 und mehr Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, ausgerufen wird. Für diesen Fall sieht die Verordnung vor, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung ab Klasse 5 in den weiterführenden Schulen sowie in den beruflichen Schulen auch auf den Unterricht ausgeweitet wird.

Im Landkreis Ludwigsburg gibt es aktuell 475 Infizierte, 40 mehr als im Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 51,7. In Vaihingen gibt es sechs neue Infizierte, in Sersheim einen, in Oberriexingen zwei, in Eberdingen vier.