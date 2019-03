Zuschüsse und Landarztquote

Drucken Rosswag (p). „Wir beginnen dieses Jahr den Weinfrühling bereits am Freitag, den 8. März, um 19 Uhr mit einer musikalischen Weinreise“, so Christian Kaiser, Geschäftsführer der Lembergerland Kellerei in Roßwag. „Hier verbinden wir, was zusammengehört: mit allen... »