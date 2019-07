Zur Bundesgartenschau

Drucken Mit der 50. Abiturientenfeier schlüpften die Schüler des Friedrich-Abel-Gymnasiums in der stimmungsvoll geschmückten Vaihinger Stadthalle in die Rolle kleiner Jubilare, wie Schulleiter Hans-Joachim Sinnl bei seinen Begrüßungsworten hervorhob. Vaihingen (oh). Feierliche Musik am Klavier, vorgetragen von Christine... »