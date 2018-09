Zum Jubiläum gibt es im Egelsee einen Rekord

Von Uwe Bögel

Zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker gab es gestern einen Rekord: Beim Spendenlauf für die Offenen Hilfen auf dem Egelsee-Sportplatz in Vaihingen wurden 11 316 Runden gelaufen – so viele wie noch nie. Damit fließen auch 11 316 Euro in die Kasse des Vereins.

Vaihingen. Während es in den vergangenen Jahren beim Spendenlauf für die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker auf dem Egelsee-Sportplatz in Vaihingen eher kühl und teilweise regnerisch war, hatten gestern die Läufer optimale Bedingungen bei Temperaturen von unter 25 Grad und einem leichten Wind. Da es auf der roten Aschenbahn schnell staubte, musste Moderator Erich Hangstörfer zum Schlauch greifen: Er wässerte die Piste. Zusammen mit Eva Hammel gab Hangstörfer, der auch das Team Kachelofa sponserte, immer wieder wichtige Informationen und interviewte die Läufer.

Zwei Jahre lang setzte Manfred Späth, Leiter der Landratsamtsaußenstelle in Vaihingen, beim Spendenlauf aus. Vor drei Jahren schaffte er 136 Runden und holte den ersten Platz in der Männerwertung. Späth, ein passionierter Marathonläufer, der im Juni dieses Jahres die 100 Kilometer in Biel/Schweiz in 12 Stunden und acht Minuten gelaufen ist, war für den Lauftreff Nussdorf am Start.

Seit Anfang an und ohne Unterbrechung ist Albrecht Kinzinger aus Enzweihingen beim Spendenlauf dabei. Bisher zog er immer mit Vereinskollege Erwin Bachmann für die Kleintierzüchter gehend seine Runden. Aber durch die Krankheit von Bachmann war Kinzinger gestern allein am Start. „Ich laufe, aber mäßig“, so Kinzinger, der erst im Ende Mai ein neues Knie bekam.

Mit viel Ehrgeiz war dagegen das Team Evaldo aus Mühlacker gestern auf dem Egelsse-Sportplatz unterwegs, um pro gelaufene Runde einen Euro für die Offenen Hilfe zu erwirtschaften. 40 Läufer hatte Teamchef Carlo Morgante zusammengetrommelt, um in Vaihingen einen neuen Teamrekord aufzustellen. „Wir wollen 1500 Runden schaffen“, so Morgante. Dreimal in der Woche trainieren die Läufer in den roten Trikots. 2007 wurde das Team gegründet, das meist auf Dorf- und Volksläufen unterwegs ist.

Vermutlich die ältesten Teilnehmer beim Spendenlauf waren drei Damen aus Vaihingen. Ihre Namen wollen sie nicht unbedingt nennen, aber dass sie Jahrgang 1935 und 1936 sind, das schon. „Wir laufen so, wie wir eben drauf sind.“ Zehn Gummis – ein Gummi zeigt eine Runde an – zierten aber die Handgelenke der resoluten Frauen, die gemächlichen Tempos die Egelsee-Runden absolvierten.

Einer, der gestern nicht mitgelaufen ist, ist der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch. „Dieses Mal klappt es nicht“, so Maisch. Aber die Stadt Vaihingen habe trotzdem eine große Mannschaft zusammengestellt. „Es gibt eine hohe Bereitschaft der Mitarbeiter, beim Spendenlauf dabei zu sein“, sagte der OB. Auch nur zum Gucken kam der CDU-Landtagsabgeordnete Konrad Epple. Die kaputte Hüfte verhindert ein Laufen. Mit dabei aber der Abgeordneten-Kollege Dr. Markus Rösler aus Ensingen. Er war schließlich mit der Familie angetreten, um den Pokal zu verteidigen.

Und das schafften die Röslers auch: Mit 331 Runden holten sie wieder den Familienpokal. 52 Runden allein steuerte Markus Rösler zu dem Ergebnis bei. „Damit habe ich meinen persönlichen Rekord eingestellt“, sagte er. Auf Platz zwei bei den Familien kamen die Lämmles mit 280 Runden vor den Morgantes mit 257 Runden.

Mit 2250 Runden schaffte das Team Evaldo die meiste Strecke. Auf Platz zwei bei den Tams EKS mit 1068 Runden, Platz drei Parker mit 1054. Bei den Herren siegte Manfred Späth mit 155 Runden, vor Michael Seifert mit 145 Runden und den beiden Drittplatzierten Frank Kessler und Thomas Kube mit jeweils 120 Runden. Bei den Damen siegte Gudrun Klose mit 135 Runden, vor Anja Tognotti (130) und Conny Straub (110).