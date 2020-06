Drucken Vaihingen (sr). Die Stallscheune in der Friedrichstraße 18 in Vaihingen hat einen prominenten weiteren Unterstützer. Das denkmalgeschützte Gebäude gehört zur rund 4000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Graben- und Friedrichstraße in der Vaihinger Innenstadt, die im April 2019... »