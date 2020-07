Wo die Riesen stöhnen und es Kochkäs gibt

Von der Nordsee bis ins Allgäu: Der Urlaub vor der Haustüre ist in diesem Jahr angesagt. Zwar machen die Grenzöffnungen vielleicht auch eine Reise nach Spanien, die Türkei oder Griechenland möglich, doch der Urlaub wird bestimmt nicht so sein wie früher. Die Vaihinger Kreiszeitung präsentiert deshalb in einer Serie die besten Ideen für Ferien im eigenen Land. Heute führt VKZ-Mitarbeiterin Vera Gergen in den Odenwald.

Gleich hinter der baden-württembergischen Landesgrenze liegt eine weitere Urlaubsregion, die zahlreiche Attraktionen zu bieten hat. Ob ausgedehnte Wanderungen auf dem Alemannenweg, Burgen- und Nibelungensteig, ein Bummel durch gemütliche Fachwerkstädtchen, viele Kulturleckerbissen oder einzigartige Naturwunder – der hessische Odenwald mit der Bergstraße hält tolle Ziele und sagenhafte Geschichte(n) bereit.

Auf dem Felsberg und dem Hohenstein hausten einst zwei Riesen. Als sie in Streit gerieten, bewarfen sich der Felshocker und Steinbeißer mit gigantischen Granitwacken. Letzterer hatte wohl mehr Munition und begrub den Felshocker unter einem Meer aus tonnenschweren Blöcken. Noch heute höre man dessen Stöhnen, wenn man fest auftrete, erzählt man sich in Lautertal, wo das berühmte Felsenmeer ein beliebtes Ausflugsziel für kleine und große Kletterer darstellt. Eine weitere Mär, nämlich die Ermordung des Drachentöters durch Hagen im Nibelungenlied, soll sich ebenfalls an diesem Ort zugetragen haben, genauer gesagt bei der Siegfrieds-Quelle am Fuße des Felsenmeeres, das schon den Römern als Steinbruch diente. Spannendes lässt sich im Geopark zudem bei einer Wanderung durch die angrenzende Natur entdecken, denn dort warten weitere natürliche Steinkreationen wie Riesensessel und Krokodil auf den Besucher. Mit 514 Metern ist der Felsberg übrigens nur drei Meter niedriger als die höchste Erhebung der Hessischen Bergstraße, der Melibokus. Er liegt bei Zwingenberg und ist schon von weitem zu erspähen. Von seinem Aussichtsturm, der an Wochenenden und Feiertagen geöffnet ist, schweift das Auge bei optimalem Wetter über die Oberrheinische Tiefebene, den Taunus, Hunsrück, Pfälzerwald und die Vogesen bis hin zum Schwarzwald. Eine einzigartige Vogelperspektive bietet sich auch an der Spitze der Felswand, wo sich Hängegleiter von einer Rampe mutig in die Tiefe stürzen.

Unvergessliche Stunden können Familien zudem mit den guten Geistern von Schloss Auerbach bei Bensheim verbringen. Diese warten in der Burgschenke und locken das Volk mit zünftigen Rittermahlen und Turnieren. Die 300 Jahre alte Waldkiefer auf der Schildmauer der ab 1222 erbauten, höchst imposanten Wehranlage ist übrigens einer der markantesten Bäume Deutschlands und ebenfalls eine Erwähnung wert. Noch tiefer eintauchen in die Geschichte kann man dann im benachbarten Lorsch, wo mit der karolingischen Klosteranlage ein Unesco-Welterbe aus dem 8. Jahrhundert entdeckt werden möchte. 774 von Karl dem Großen zum Reichskloster erhoben, wartet die Anlage nicht nur mit der pittoresken, für ihre bunte Sandsteinfassade weltberühmten Königshalle auf, sondern auch mit tollen Mitmachangeboten. Neben dem Freilichtlabor Lauresham mit für die Zeit typischen Häusern und Stallungen, einer Kapelle sowie landwirtschaftlichen Nutzflächen und -tieren kann man das Frühmittelalter bei verschiedenen Aktivitäten hautnah nacherleben, sei es als Koch, Kerzenzieher oder Kräutergärtner. Handwerks- und Heilkunst jener Tage können ebenso erforscht werden. Das Kloster Lorsch ist nämlich nicht nur als Machtzentrum in die Annalen eingegangen, sondern es ist bis heute für seinen unglaublichen Wissensschatz berühmt, von dem noch immer rund 300 gut erhaltene Handschriften in 73 Bibliotheken zeugen.

So steht beispielsweise das Lorscher Arzneibuch, dessen Heilpflanzen man im duftenden Kräutergarten des Klosters findet, für den Beginn der modernen Medizin in der westlichen Welt.

Übrigens, auch im Guinessbuch der Rekorde ist die Karolingerstadt vertreten und zwar dank ihrer Tabaktradition – kann man doch im historischen Tabakschuppen die weltweit größte rauchbare Pfeife bestaunen.

Im benachbarten Heppenheim lässt sich anschließend durch den malerischen Fachwerkkern wandeln und die hiesige Spezialität „Odenwälder Kochkäs’“ kosten. Vielleicht trifft man dabei zufällig auf die amtierende deutsche Weinprinzessin oder auf Sebastian Vettel, denn der bekannte Rennfahrer ist ebenfalls ein echter Heppenheimer. So eilig wie er sollte man es aber nicht haben, denn dazu hat Hepprum, wie es auf Hessisch heißt, zu viel Interessantes in petto. Ob ein Rundgang auf dem märchenhaften Laternenweg mit Scherenschnitten zu Odenwälder Sagen oder durch die blumengesäumte Schunkengasse, ob ein Besuch der St. Peter-Kirche, die auch als „Dom der Bergstraße“ gilt, oder ein Päuschen auf dem Marktplatz – die Weinstadt hat viele charmante Ecken, von wo aus sich die Starkenburg auf dem Schlossberg erblicken lässt. Diese bietet nicht nur weitere Fotomotive und eine grandiose Aussicht von oben, sondern noch eine Legende mit dazu, nämlich die von der Weißen Dame – vermutlich einer um ihren gefallenen Gatten trauernden Burggräfin –, deren Geist bis heute um die Gemäuer streifen soll.

Im Arboretum kann man dagegen um mehr als 200 heimische und exotische Baumarten streifen und mit dem Buch „Garten für die Seele“ in der Hand einen literarischen Spaziergang durch die idyllische Grünanlage unternehmen.

Für ähnliche Mußestunden sorgt rund 35 Kilometer weiter östlich kurz hinter Michelstadt der Englische Garten Eulbach. Der sehenswerte Landschaftspark, der unter anderem wegen seiner römischen Artefakte als ältester archäologischer Park Deutschlands gilt, wird von einer künstlichen Burgruine, einem Wildgehege und Jagdschloss komplettiert.

Ebenso auf den Spuren der Römer wandeln kann man im Kastell Würzberg, das etwas weiter südlich zu finden ist und gleichfalls zu Michelstadt zählt. Das beliebte Odenwaldstädtchen selbst hat noch weitere architektonische Kleinode zu bieten, unter anderem sein historisches Rathaus, die Burg Michelstadt mit dem Diebsturm, das pittoreske Wassersschloss Fürstenau im Ortsteil Steinbach sowie die ebenfalls dort angesiedelte Einhardsbasilika als weiteres Beispiel karolingischer Baukunst. Und natürlich rankt sich auch um jenes eine Odenwälder Sage, nämlich die von des Kaisers Tochter Imma, die sich in den Baumeister Einhard verliebte.

Nach einer gemeinsam verbrachten Nacht in den jungfräulichen Gemächern habe das Paar jedoch entdeckt, dass es geschneit hatte und dass sich Einhard durch seine Fußspuren verraten würde. Deshalb habe Imma ihren Geliebten kurzerhand durch den Schnee getragen. Dies sei allerdings von Karl dem Großen nicht unbemerkt geblieben und so habe er nach reiflicher Überlegung Einhard sein geliebtes Töchterlein zur Frau gegeben. Ende gut, alles gut und Zeit, zur Feier des Tages mit einem leckeren Äbbelwoi anzustoßen.