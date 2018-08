Vaihingen (aa). Heute vor 60 Jahren gaben sie sich in der Enzweihinger Martinskirche das Ja-Wort fürs Leben: Elli Hees und Horst Laier – und feiern somit nun diamantene Hochzeit. Beim Namen Laier ist die Gefahr groß, dass die Beschreibung des gemeinsamen Lebens ein Loblied auf Horst Laier wird. Er hat sich durch seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die hier nicht alle genannt werden können, große Verdienste erworben. „Aber alles war nur möglich mit meiner Frau Elli an meiner Seite“, betont der 83-Jährige, „wir haben alles gemeinsam entschieden.“

Elli Hees, ebenfalls vom Jahrgang 1935, wuchs in Enzweihingen auf, arbeitete nach der Schule in der Schweiz („Ich wollte raus“), später zur Geburt der zweiten Tochter im „Blechle“ (Blum), wo fast der halbe Ort beschäftigt war. Die Eltern von Horst Laier betrieben in der Radbrunnengasse eine Mietwaschküche. Da musste Horst schon als 14-Jähriger mithelfen. Weil die Eltern gesundheitlich angeschlagen waren, unterbrach er die Oberschule für Jungen. „Ich hab nicht mal einen Abschluss“, verrät er. Bei der Bonbonfabrik Jung konnte er dennoch eine kaufmännische Lehre beginnen. „Eine bessere Ausbildung kann ich mir in der Rückschau nicht vorstellen“, sagt Laier.

Bei einer Tanzveranstaltung in der fast fertiggestellten Stadthalle kam man sich im Dezember 1954 näher. Und am Sonntag ging’s gleich gemeinsam ins Kino. Die Eltern hat man 1956 mit einer Verlobungskarte aus dem Urlaub am Chiemsee und einer Anzeige im Enz-Boten überrascht.

30 Jahre hat das Ehepaar in der Ziegelgartenstraße gewohnt – in einem Haus, das man gleich zur Hochzeit dem Onkel Gottlob Kanz abgekauft hat. 1988 folgte der Umzug in die Friedrich-Kraut-Straße. Das Gebäude, das ebenfalls der Onkel bewohnt hatte, wurde total umgebaut. Der Garten ist dort im Lauf der Jahre zu einer Oase geworden. Verschiedene gesundheitlichen Probleme machen die Pflege aber immer schwieriger.

Das berufliche Leben von Horst Laier ist von SEL (Standard Elektrik Lorenz) geprägt worden. 36 Jahre war er für das Unternehmen tätig, leitete zum Schluss die Abteilung Betriebsabrechnung mit 34 Mitarbeitern. Beim VfB Vaihingen gilt Horst Laier als Institution. Dort hat er alle Stationen durchgemacht: Spieler, Trainer, Jugendleiter, 2. Vorsitzender und zehn Jahre 1. Vorsitzender. Familienweise wurde einst das Vereinsheim geführt. Klar, dass Elli Laier da in der Küche stand oder bei Turnieren für die Verpflegung sorgte.

Von 1971 bis 2004 gehörte Horst Laier dem Vaihinger Gemeinderat an (zunächst für die SPD, ab 1975 für die Freien Wähler), war Fraktionschef und ehrenamtlicher Stellvertreter des OB. Den Bau des Bahnhofs stuft der Träger des Bundesverdienstkreuzes in der Rückschau als zentrales Ereignis seiner Arbeit als Stadtrat ein.

Und dann ist für die Eheleute, die sich über zwei Töchter und fünf Enkelkinder freuen, da noch als Bindeglied der Bürger-Treff, in dem Horst Laier unter anderem Schriftführer wurde, gewesen. 13 Jahre hat man gemeinsam den Spaziertreff angeboten. Elli Laier hat heftig gebacken, ihr Mann die Gäste durch die Stadt geführt.

Die Laiers sind immer wieder gerne gereist, haben schöne Erinnerungen an ferne Länder. „Aber jetzt geht’s nur noch in den Schwarzwald“, sagt Elli. Ja, die Gesundheit. Das Fest der diamantenen Hochzeit wird am Freitag im Familienkreis gefeiert – natürlich beim VfB.