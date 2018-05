Wilhelm-Feil-Schule lädt zum 40-Jährigen

Vaihingen (p). Die Wilhelm-Feil-Schule in Vaihingen feiert am heutigen Freitag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ihr 40-jähriges Bestehen in den Räumen der Schule in der Friedrichstraße 7. Dazu laden die Verantwortlichen auch die Bevölkerung ein. Neben diversen Aktionen für Kinder wie Hüpfburg, Basteln und Schminken wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Zum Abschluss führen Schüler der Wilhelm-Feil-Schule das Musical „Kunterbunt“ auf. Interessierte Besucher können sich vor Ort über die Arbeitsweise und Konzepte der Wilhelm-Feil-Schule informieren.