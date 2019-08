Da traute der Enzweihinger Feldhüter Erich Hüeber seinen Augen kaum. Am Widerlager des Enztalviadukts an der Seite Richtung Pulverdingen (Gewann „Wanne“) entdeckte er am Montag einen großen Haufen Müll. In größerem Stil wurden hier ausrangierte Dämmstoffbahnen, Fenster und Rohre wild entsorgt. Foto: Arning