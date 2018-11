Wieder Parken in den Köpfwiesen

Von Uwe Bögel

Nach rund einem halben Jahr ist die Sanierung des Parkhauses Innenstadt in den Köpfwiesen in Vaihingen abgeschlossen. Jetzt kann dort wieder geparkt werden. Immerhin gibt es in dem 22 Jahre alten Gebäude rund 100 öffentliche Stellplätze.

Vaihingen. Gestern Nachmittag