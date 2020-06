Wieder gemeinsam musizieren

Von Stefan Friedrich

Vaihingen. Die Corona-Zwangspause ist für den Musikverein Vaihingen vorbei. Auch wenn es noch Einschränkungen gibt: Seit diesem Wochenende treffen sich die Orchester wieder im Vereinsheim, um sich auf das Herbstkonzert im Oktober vorzubereiten. Und auch der Einzelunterricht ist letzte Woche wieder gestartet.

Als das Große Blasorchester nach langer Corona-Pause wieder zusammenkam, wenn auch noch nicht als komplettes Ensemble, sondern nacheinander in drei Gruppen aufgeteilt, da zeigte sich ein Regenbogen über dem sanierten Vereinsheim. Vielleicht ist also – im Hinblick auf die Verordnungen – noch nicht alles Gold was glänzt, aber den Goldtopf, den haben die Musiker des MV Vaihingen in ihrem Vereinsheim offensichtlich schon gefunden. Nicht alleine, dass das Haus endlich wieder mit Leben gefüllt ist – „das war schon unglaublich toll“, so die Leiterin des Jugendorchesters Claudia Wagner – auch der Ton im neuen Saal ist jetzt viel klarer und durchsichtiger. „Es klingt völlig anders“ und auch die Atmosphäre sei nun viel ruhiger geworden, so Wagner. „Für uns alle ist das ein wahrnehmbarer Gewinn im Raum“ und noch dazu „eine riesige Erleichterung“, dass die Orchester wieder zusammenkommen durften – nach Wochen der Abstinenz, die man beispielsweise bei der Jugend mit kleineren Aktionen gefüllt hat. Gemeinsames Videogucken bei YouTube und dabei miteinander im Ticker kommunizieren oder eine Bildercollage bauen, zusammen mit den Jugendlichen, jeder im Vereinsshirt und mit einem Instrument bei sich. Motto: Wir bleiben zuhause.

Dank das Hygienekonzepts, das der MV Vaihingen in den vergangenen Wochen ausgearbeitet hat, ist das jetzt nicht mehr zwingend nötig. Theoretisch hätte die Landesregierung auch schon vor den Pfingstferien erlaubt, dass sich die Ensembles bei entsprechendem Abstand wieder treffen. „Wir haben uns aber gesagt: Wir bereiten lieber alles in Ruhe vor und machen dann keine Fehler“, betonte die MVV-Vorsitzende Angelika Kazenmayer. Das gilt übrigens nicht nur für die Ensembleproben, sondern auch für den Einzelunterricht, der ebenfalls erst letzte Woche wieder aufgenommen worden ist. Alle Unterrichtsmaterialien wie Notenständer, Bleistift und auch große Instrumente müssen ab sofort zwar selbst mitgebracht werden und das Musizieren muss mit einem Abstand von zwei Metern zwischen Schüler und Lehrer und einer extra angeschafften Plexiglas-Trennwand erfolgen, „aber momentan freuen wir uns sehr, dass wir überhaupt wieder gemeinsam musizieren können“, so die für die Unterrichtsorganisation im MVV Verantwortliche Daniela Strauß.

Im Probensaal des Vereinsheims dürfen sich momentan bis zu 28 Musiker gleichzeitig aufhalten, deutlich weniger also als die Mannschaftsstärke des kompletten Ensembles. Für Sebastian Schwarz, den neuen Dirigenten des Großen Blasorchesters, ist es dennoch kein Problem: „Ich bin froh, dass wir endlich starten können“, betonte er. Erst eine Probe hat er mit den Vaihinger Musikern gehabt, es war damals „eher ein Kennenlernen“ wie Schwarz es bezeichnet, dann schlug Corona zu. Ab sofort kann aber am Programm fürs Herbstkonzert gefeilt werden. „Wir wollen zeigen, was ein Blasorchester alles liefern kann“, verriet Schwarz. Es sei nicht ohne Grund „eine der vielseitigsten Orchesterformen“, mit dem von der Blasmusik über die sinfonische Musik bis zur Bigband alles möglich ist. Am Freitagabend hat Schwarz mit seinen Musikern erst einmal an den Grundlagen gefeilt, mithilfe von Chorälen und Anspielstücken; das Programm für das Herbstkonzert will er dann nach und nach einbringen. „Jede Woche etwas Neues“, das ist sein Plan. Drei Stunden hat er momentan für drei Gruppen Zeit; ausreichend, um an allen Feinheiten zu arbeiten, versicherte Schwarz.

Bis das Orchester gemeinsam mit allen Musikern proben kann, wird es noch einen Moment dauern. „Ich hoffe, dass es vor der Sommerpause noch klappt.“ Benötigt wird dafür natürlich eine Location, die das Einhalten der Abstandsregeln ermöglicht. Die Stadthalle in Vaihingen beispielsweise. „Oder open air“, so Kazenmayer – so wie man es von den öffentlichen Maientagsproben schon kennt. Ob das für Oktober geplante Herbstkonzert selbst auch stattfinden kann, lässt sich Stand heute noch nicht sagen. Das hängt von der weiteren Entwicklung in Sachen Covid-19 ab. Dass sich der Musikverein trotzdem schon darauf vorbereitet, hat übrigens mit einer Bedingung zu tun, die der Gesetzgeber formuliert hat: Gemeinsame Proben sind momentan nur dann möglich, wenn auf ein Ziel hingearbeitet wird, also auf einen öffentlichen Auftritt. „Einfach so proben dürften wir nicht“, verriet Kazenmayer.