Vaihingen (my). Vaihingen und Köszeg verbindet seit etlichen Jahren eine intensive Partnerschaft. Für viele Vaihinger eine naheliegende Sache, wenn man bedenkt, dass fast zwei Jahrhunderte lang Menschen aus dem Südwesten Deutschlands in die damals entvölkerten Gebiete des Habsburgerreichs in der

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen