Von Ulrike Stahlfeld

Wie verändern Megatrends Gesellschaft und Glauben? Dieser Frage ging am Dienstagabend Oberkirchenrat Dr. Martin Kastrup auf den Grund und machte im evangelischen Paul-Gerhardt-Gemeindehaus in Mühlacker zugleich deutlich, dass die Kirche auf Veränderungen in der Gesellschaft reagieren sollte.

Mühlacker. Zu